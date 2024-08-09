Поклонники почти уверены, что между телеведущей Ольгой Бузовой и комиком Тимуром Батрутдиновым нечто большее, чем просто дружба.

Поклонники почти уверены, что между телеведущей Ольгой Бузовой и комиком Тимуром Батрутдиновым нечто большее, чем просто дружба.Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов часто становятся героями слухов о романтических отношениях. Телеведущая и комик не скрывают своих чувств и часто целуются на публике, однако они не раз утверждали, что между ними ничего не было. После того, как в Сети появились свежие фотографии знаменитостей, фанаты снова заговорили о том, что в мире шоу-бизнеса появилась новая пара.Так, Ольга Бузова опубликовала в своем блоге видео, снятое в ее гримерке. Судя по кадрам, Тимур Батрутдинов разгуливал по помещению в одном халате. В какой-то момент 38-летняя знаменитость не выдержала и поцеловала резидента Comedy Club в щеку, причем с нежностью и страстью.Ольга Бузова призналась, что очень соскучилась по своему близкому другу, которого не видела уже долгое время. Ведь весь последний месяц певица провела в Южной Америке, где проходили съемки нового реалити-шоу для федерального канала."А это точно дружба?" – задались вопросом поклонники, разглядывая свежие кадры лобызающихся Бузовой и Батрутдинова.Ранее Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем. По словам знаменитости, на ней сказалось длительное путешествие. Образ жизни, который вела телезвезда последний месяц, обернулся для нее тяжелым испытанием. Подробнее об этом "Дни.ру".