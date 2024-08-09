Сбежавший из России юморист Максим Галкин* сообщил поклонникам радостную новость.

Сбежавший из России юморист Максим Галкин* сообщил поклонникам радостную новость.Последние 2,5 года Максим Галкин* выступает исключительно для зарубежной публики. Он регулярно дает концерты жителям некоторых азиатских стран и Европы. Его график расписан на месяцы вперед, о чем свидетельствуют данные на его официальном сайте и в его блоге.Например, недавно Максим Галкин* похвастался успехом: все билеты на ближайшие пять концертов были раскуплены. Правда, есть одно "но"— все эти выступления состоятся в Латвии, где он в последнее время находится вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой.Кроме того, Максим Галкин* готовится к концертам в других европейских городах – Вене и Амстердаме. Эти выступления запланированы на осень 2024 года. После этого 48-летний юморист отправится в Америку, где его, согласно данным о проданных билетах, также ждут.Напомним, недавно Максим Галкин* появился с супругой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Артист стал не просто гостем, а одним из участников мероприятия. Алла Пугачева же отсиживалась в зрительном зале, хотя позже намекнула на возвращение на сцену. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.