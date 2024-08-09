Инсталляция "Мегаполис" стала самой эффектной экспозицией выставки в ГЭС-2

Говорят, красота в глазах смотрящего, но что можно увидеть, глядя на груду мусора из мятых пакетов, бутылок, фантиков, картонок и грязной бумаги? Однако треш-художники находят вдохновение в самых непримечательных вещах и дарят мусору вторую жизнь, превращая его в арт-объекты. Панно из лотков для готовой еды, скульптуры из алюминиевых банок... Что еще делают из отходов творческие люди?Выброшенные на помойку вещи - материал для творчества современных художников. Такое искусство получило название треш-арт, но более глубокую экологическую мысль несет ресайклд-арт, или переработанное искусство. Художники, которые трудятся в этом жанре, не считают себя авангардистами, стремящимися перевернуть представление людей об искусстве. Они привлекают внимание к проблемам экологии.Коробки от монпансье и шоколадных конфет, картонки от сырков, пластиковые и стеклянные бутылки из-под минералки, чая, энергетиков, вина и пива, кофейные стаканчики, пустые упаковки для яиц, таблеток, стирального порошка и зубной пасты. Несколько сотен предметов аккуратно и последовательно расставлены на полу в Доме культуры "ГЭС-2". Весь этот мусор стал самой эффектной экспозицией выставки "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2". Всего несколько секунд, гаснет свет, - и все коробки и бутылки превращаются в многоэтажки ночного города. Инсталляция получила название "Мегаполис". Проспекты, улицы, бизнес-центры, магазины, парки, скамейки можно рассматривать долго и в каждой детали находить что-то новое.Создатель арт-объекта Владимир Селезнев таким необычным образом напоминает, что за благополучие города ответственность несет человек. Художник собрал свой город из мусора, который оставляли посетители "ГЭС-2", и дополнил его другими объектами, например старыми плафонами. Кстати, впервые он показал подобную работу еще в 2009 году, но из-за повышенного интереса создавал ее вновь и вновь в разных городах.Впрочем, чтобы увидеть подобное искусство, необязательно искать тематические выставки. Необычный арт-объект можно порассматривать, например, в витрине магазина на Большой Полянке. Панно длиной 62 метра из пластикового вторсырья пользуется популярностью у прохожих и уже третий год служит фоном для фотосессий. Инсталляцию под названием "Тележкин сон" собрали из 340 кг лотков для готовой еды, выброшенных детских игрушек и прочего мусора. Получились огромные фрукты и овощи, аппетитная еда и кусающие ее рты, столовые приборы и тележка.Интересен подобный жанр и молодежи. Студенты часто участвуют в экологических выставках. Этим летом учащиеся колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга N 26 создали серию картин из мусора и показали ее в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. "Вместе с командой я создала работу, которая так и называется - "Бытовые отходы". Экспозиция показала, как важно отказаться от пластика в повседневной жизни, чтобы спасти окружающий нас мир. В процессе подготовки мы изучили много статей и исследований, посвященных проблеме загрязнения окружающей среды. В панно использовали пеноплекс, краски, шурупы, настоящие бытовые отходы и деревянные руки. Творчество - отличный способ рассказать о проблемах экологии в доступной форме", - отметила первокурсница Диана Тохунц.Сейчас все работы, созданные студентами для выставки, направлены на переработку.Однако подход художников к борьбе с экологическими проблемами разделяют не все. "Одна из главных проблем экологии, которая освещается в современном искусстве, - загрязнение больших городов мусором. Но подобные инсталляции больше похожи на художественные шутки. Я не сторонник подобного жанра, потому что мусор все-таки должен быть уничтожен, а город нужно показывать чистым", - считает президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России и член-корреспондент Международной академии архитектуры Таисия Вольфтруб.