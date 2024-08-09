Любовь Успенская должна исполнить решение суда.

Любовь Успенская должна исполнить решение суда.Судебные баталии между Успенской и Киркоровым и не думают прекращаться. Теперь Таганский суд рассматривает встречный иск от певицы, согласно которому Любовь Залмановна требует с поп-короля 10 миллионов рублей.Прошлый подобный иск звезды шансона уже был отклонен, а до этого Успенская поиграла дело Киркорову за то, что назвала его "женоненавистником". Филипп Бедросович не остался в долгу и навесил на бывшую подругу ярлык "попрошайки".Адвокат певицы Елена Сенина после первого заседания заявила, что ни сам Киркоров, ни его представители в суд не явились. Хотя и сторона Успенской ни разу не появлялась во время рассмотрения иска исполнителя хита "Цвет настроения синий". Очевидцы, правда, утверждают, что в суде все-таки были люди от Филиппа. Но его адвокат Александр Добровинский не посчитал свое присутствие необходимым на предварительном слушании.Что же касается иска по делу Любы Успенской, то следующее слушание назначено ближе к концу сентября. Сейчас же Киркоров ликует, ведь, по словам правозащитника Добровинского, проигравшая Успенская будет публично просить прощения и должна сделать это до 23 числа.По решению суда "королева шансона" обязана опубликовать слова с извинениями в своих социальных сетях. Юрист также напомнил, что если она не исполнит обязательства, то на Успенскую может быть открыто уголовное дело.