Лето, увы, подходит к финалу. Световой день все короче, тепла все меньше. Но это не повод грустить! Вокруг ведь там много интересного! Лучшее – в подборке Дни.ру.

Лето, увы, подходит к финалу. Световой день все короче, тепла все меньше. Но это не повод грустить! Вокруг ведь там много интересного! Лучшее – в подборке "Дни.ру".МЮЗИКЛ"Ничего не бойся, я с тобой"Театральная компания "БродвейМосква" продюсера Дмитрия Богачева объявила о последних неделяхпроката своего феноменально успешного мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!",созданного в партнерстве с МТС Live и "Плюс Студией". Мюзикл изхитов группы "Секрет" – это романтическая история, которая разворачивается в Ленинграде 80-х. С одной стороны — белые ночи,разводные мосты, дворы, крыши, квартирники, неформалы, фарцовщики и смелаямода. А с другой — конфликт поколений, выбор между счастьем и благополучием,неприятие системного лицемерия и борьба с внутренним конформизмом. Спектакль попрощается с Москвой спустя более 700показов, которые собрали аудиторию, превышающую 1 миллион зрителей! Допоследнего спектакля самая популярная театральная постановка России продолжитидти на сцене Театра МДМ в ежедневномрежиме, кроме понедельника, а в выходные – дважды вдень.До 13 октября, МДМ.ФЕСТИВАЛЬ"Традиция"Девятый ежегодный литературно-музыкальный фестиваль "Традиция" станет украшением конца лета. Он был создан режиссером Эдуардом Бояковым и писателем Захаром Прилепиным, которые продолжают оставаться идейными и эстетическими хедлайнерами фестиваля. В этом году фестиваль соберет множество разнообразных мероприятий: это концерты, спектакли, лекции, беседы, презентации, развлечения и мастер-классы для всей семьи. Гостей ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней едой. Среди участников – протоиерей Васили Гелеван, иерей Павел Островский, философы Андрей Коробов-Латынцев и Алексей Чадаев, поэты Анна Ревякина и Алексей Шмелев, группа "Намгар", композитор Наталия Княжинская, Елена Фролова, Таисию Краснопевцева, Сергей Старостин. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.24 августа, усадьба Захарово – музей-заповедник А.С. Пушкина.ВЕЧЕРИНКАCYCLING FESTIVAL & POOL PARTYСамая крупная спортивная вечеринка лета проводится HiFi-стримингом Звук. Гости примут участие в сайкл-тренировках, займутся йогой, искупаются в бассейне и попробуют полезные коктейли в баре HiFi-стриминга Звук под музыку от специально приглашенных диджеев. За диджейским пультом окажутся: одна из самых востребованных девушек-диджеев столицы DJ Cheepa, DJ Scream One, DJ Coda и DJ URIKO.10 августа, территория открытого бассейна "Лужники".ЗАБЕГ"Без Границ"Благотворительный фонд "Спорт для Жизни" приглашает на забеги как для детей, так и для взрослых. Детские забеги для малышей в возрасте от 0 до 5 лет пройдут на дистанции в 50 метров; для ребят от 6 до 12 лет – 500 метров, от 10 до 13 лет – 1000 м, и для подростков от 13 до 17 лет – 2000 метров. Для взрослых будут действовать дистанции 2 км, 5 км, 10 км и 21.1 км. Причем эстафета на дистанции 21,1 км будет делиться на 4 части – один участник может бежать несколько этапов, передавая эстафету следующему участнику. В составе команды должны быть минимум одна женщина. Изюминка забега "Без Границ" – уникальная дистанция "вслепую" на 2 км. На старт выходят парой: один из бегунов бежит в повязке на глазах в роли незрячего бегуна, а его партнер выступает как сопровождающий. А потом при желании можно поменяться местами. Среди участников забега – Митя Фомин и Карина Кокс.11 августа, Центральная эстакада возле пруда в Измайловском парке.СКОРО"Сон в летнюю ночь"Композитор-неоромантик Никола Мельников проведет концерт-медитацию. Фортепианная музыка и звуки перкуссии, хангдрамы и маримбы создадут атмосферу, отражающую гармонию окружающего пространства, и позволят гостям расслабиться, расположившись вокруг 360-градусной сцены. В программу войдут новые композиции Николы и сочинения из альбома Last Hope, выпущенного в апреле этого года. Играть музыкант будет на своем старинном фортепиано SEILER: инструменту 130 лет, и он славится мягким и нежным звуком. Специальными гостями концерта станут Махеш Винаякрам (Индия) и Денис Кучеров (Россия, Великобритания).22 августа, завод "Кристалл"."Море синего леса. Японское барабанное шоу"Постановка Александры Самохиной иАндрея Бахтерова представляет собой первый музыкальный спектакль, в которомистория большой любви рассказывается языком барабанов тайко и других японскихмузыкальных инструментов. "Море синего леса" отсылает к древнемуяпонскому празднику – Ночь любования полной луной Цукими Мацури. Специально длянего была придумана красивая легенда, которая оригинально переосмысливается вспектакле. В спектакле также можно услышать живые партиищипкового инструмента кото, флейт сякухати и синобуэ и этническую песню,служащую сигналом к выходу демонов. Постановка завораживает даже самогоискушенного зрителя своими уникальными аутентичными костюмами и разнообразиемреквизита.26 августа, театр им. Моссовета.Любовь Успенская"Королевашансона" представит специальную программу,которая объединит в себе несколько жанров. В этот день со сцены прозвучат как всемилюбимые хиты певицы – "Кабриолет", "Пропадаю я", "Карусель", так и недавно появившиеся в репертуаре песни. Идеально отстроенный звук позволитхорошо расслышать все нюансы живой игры музыкантов Любови Успенской. Еенеповторимый тембр голоса расположит к доверительному диалогу на площадке,зрители которой всегда чувствуют себя комфортно и расслаблено.30 августа, Зеленый театр ВДНХ.Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет (16+)