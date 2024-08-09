Недавнее путешествие невесты известного певца Григория Лепса обернулось ужасным инцидентом. Аврора Киба рассказала о том, что ее обокрали в Ницце.

Недавнее путешествие невесты известного певца Григория Лепса обернулось ужасным инцидентом. Аврора Киба рассказала о том, что ее обокрали в Ницце."Не успела приземлиться и доехать домой, как оранжевый пакет уже украли — вот вам и Ницца. Тапки были и сплыли", — с горечью написала она. Инцидент стал настоящим шоком для Авроры, которая только что вернулась из Европы.Она призвала своих подписчиков быть более внимательными и осторожными, особенно в местах с высокой туристической активностью, где кражи происходят чаще всего. Это напоминание о том, что даже в самых красивых и романтичных городах могут происходить неприятные ситуации.Киба лишилась дизайнерской обуви бренда Hermès, которую она купила в аэропорту Стамбула. По информации издания, стоимость подобной пары тапок составляет около 1275 долларов. Это подчеркивает не только финансовые потери, но и эмоциональную составляющую — ведь такие вещи часто имеют для владельца особую ценность.Интересно, что несколько дней назад Лепс делился с поклонниками фотографией, на которой он запечатлен с Кибой во время отдыха в Турции. Артист выглядел расслабленным в голубой рубашке с короткими рукавами, а его 18-летняя спутница — элегантно в черном платье с открытыми плечами. Эта фотография стала символом их романтических отношений и радостных моментов, которые теперь омрачены неприятным инцидентом.Кража вещей в туристических местах — это проблема, с которой сталкиваются многие путешественники. Часто люди не осознают рисков, связанных с хранением ценных вещей в общественных местах или даже в собственных номерах отелей.