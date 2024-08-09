Вспомните советскую мелодраму с помощью нашего теста.

Вспомните советскую мелодраму с помощью нашего теста.Фильм "Мачеха" стал одним из 20 самых просматриваемых лент советского кинематографа. С легкой руки режиссера Олега Бондарева в 1974 году картина даже получила приз за лучший сценарий на международном кинофестивале.Кино о том, как два чужих друг другу человека становятся родными душами. Можно даже назвать ее не мелодрама, а семейная драма. Сюжет незамысловат: у женатого мужчины вдруг обнаруживается внебрачная дочь, ее мать умерла, а девочка Света, о существовании которой мужчина и не подозревал, осталась одна. Школьницу забирают в семью отца, но девочка очень трудно привыкает и к новым местам, и к новым людям.Татьяна Доронина сыграла здесь главную женскую роль, воплотив образ мачехи. После этого она была признана актрисой года и награждена призом.Проверьте, на сколько хорошо вы помните шедевр Советского Союза и пройдите наш простой тест.