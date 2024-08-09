В петербургском музее современного искусства "Эрарта" открылась первая в России персональная выставка турецкого фотохудожника Али Алишира. Виртуальные пейзажи и цифровые коллажи… в экспозиции более 20 крупноформатных работ. Автор исследует темы человеческого зрения, познания и восприятия, стремится запечатлеть жизнь в ее непрерывном движении.

Как смелость Пикассо вдохновляет современных художников, почему в Италии хочется отложить кисть и взять в руки фотоаппарат и как рассматривать панорамы Стамбула сквозь микросхемы, рассказал корреспонденту "РГ" сам автор.Али, ваши работы уже выставлялись в 94 посольствах Турции, а также были представлены в музейных и частных коллекциях по всему миру. Какие эмоции у вас вызывает российская премьера?Али Алишир: Я, безусловно, очень рад. В юности я зачитывался произведениями Пушкина и Достоевского. Позже несколько раз ездил в Санкт-Петербург и полюбил не только литературный город, но и современный. А сегодня и вовсе сбылась моя мечта - мне выпала большая честь представить свои работы не просто в России, но именно здесь, в месте, где жили и работали мои любимые писатели.Вы позиционируете себя как фотохудожник: поясните, что вы вкладываете в этот термин?Али Алишир: Все очень просто: это означает, что прежде всего я художник. Мой интерес к современной фотографии вырос из увлечения живописью, которой я занимался много лет. Я предлагал свои работы различным галереям, но почти никто ими не интересовался. В итоге я решил попробовать что-то новое и поехал учиться в Италию. Там я провел много времени и открыл для себя художественную фотографию, освоил технические приемы, позволяющие совмещать фотографию и живопись. Для меня нет разницы между живописью и фотографией - я просто пишу свои картины с помощью света, а не красок. Не считаю, что фотография - это застывшее мгновение. Скорее, возможность это мгновение переосмыслить и воссоздать. Вот почему я ценю современную фотографию.Я как художник свой "ренессанс" пережил в Италии. Ходил по тем же улицам, что Микеланджело и Леонардо да Винчи... Я видел их произведения и задавался вопросом: а если бы они жили в наше время, как бы они распорядились возможностями XXI века? Помните известную историю про Пикассо? Однажды он решил использовать газетную бумагу для своих полотен. Можно ли сказать, что это было революционно для его времени? Конечно! А если бы он жил сейчас, то разве у него не возникло бы искушения поэкспериментировать с современными технологиями? Так же и я заменил кисть и карандаш на фотоаппарат, но остался художником.Али Алишир имеет в виду открытие 2018 года: ученые смогли рассмотреть слои под красочной поверхностью картины Пабло Пикассо "Мать и дитя на побережье" с помощью современных технологий. Они обнаружили газетный лист, который помог более точно датировать произведение. Страница закрывает другую композицию, изначально написанную на этом холсте. Известно, что Пикассо часто использовал полотна дважды. Искусствоведы полагают, что газетный лист должен был закрыть первый слой перед тем, как художник написал окончательную версию изображения матери с ребенком.Экспозиция "В движении" в Эрарте объединила сложные цифровые фотоколлажи и снимки танцовщиц, окутанных складками ткани. Как столь разные по содержанию и настроению работы оказались бок о бок в рамках одной выставки?Али Алишир: Когда мы с кураторской командой "Эрарты" начали обсуждать выставку, у нас родилась неожиданная идея: показать две очень разные серии работ, которые создавались в разные годы. Это "Гибридные души" и "Виртуальные пространства". Для меня до сих пор загадка, как получилось столь органично объединить их в рамках одного выставочного проекта, но, тем не менее это удалось, и мне очень нравится результат…Слово "гибридный" кажется слишком тяжеловесным для столь элегантных, даже театральных фотографий. Почему вы дали именно такое название серии?Али Алишир: Я постараюсь объяснить. Начиная серию "Гибридные души", я держал в голове не сюжет, а некий процесс. Это процесс становления меня как художника. Фактически это история про меня самого. Под "гибридизацией" я понимаю трансформацию, которая нарушает естественный процесс человеческой эволюции. Это понятие характеризует разного рода крайности: излишнюю сложность, чрезмерную фиксацию на собственной идентичности и значимости… Мы, люди XXI века, существуем между этими крайностями и пытаемся им противостоять. Современные люди, разрывающиеся между душевным и телесным, являются героями моих фоторабот. Перед съемкой я стараюсь дать моделям какой-то референс из истории искусств и объяснить его связь с настоящим. Здесь таким референсом стала эпоха барокко. Мне кажется, есть некое сходство между барочными позами и жестами и тем, как двигаются наши современники. Видимый след, который оставляют за собой движущиеся фигуры, - это визуализация их душевных порывов.Давайте поговорим о второй серии - думаю, что зрителю будет интереснее путешествовать по вашим "Виртуальным пространствам", если он будет знаком с контекстом. Как родилась идея создания этих работ?Али Алишир: Проект "Виртуальные пространства" начался в круизе. В 2011 году я посетил около десятка европейских столиц, где фотографировал достопримечательности и памятники архитектуры. Вернувшись в мастерскую, дополнил эти изображения фрагментами снимков электронных плат и микросхем. Если бы меня попросили описать жизнь человека в XXI веке, я бы сказал, что она целиком состоит из микросхем и плат. Это основа устройств, соединяющих нас с другой реальностью посредством компьютеров, телевизоров и мобильных телефонов, без которых мы не обходимся. Скорость передачи информации в электронных схемах как будто дарит нам дополнительное измерение. В XXI веке пространство больше не ограничивается четырьмя стенами. Микросхемы дают нам возможность путешествовать, знакомиться с людьми и работать. Я постарался выразить свое видение изменившегося пространства, совмещая фактуру исторических памятников и современных устройств.Сейчас в России невероятно популярно турецкое искусство. Литература, кинематограф, изобразительное искусство, архитектурные памятники (культурное наследие Византийской и Османской империй) - все это вызывает огромный интерес. Можно ли найти в ваших работах "национальный флер"?Али Алишир: Я предпочитаю считать себя не столько турецким художником, сколько человеком мира. Мои опыт, образование и темы, которые я хочу затронуть посредством творчества, позволяют мне не ограничивать себя рамками одной конкретной культуры. Язык искусства универсален и понятен всем, если речь идет об общечеловеческих вопросах. В этом смысле абсолютно не важно, турок я, русский или итальянец. Но, конечно же, как житель столь яркого города, как Стамбул, я не мог не запечатлеть его на фотографиях. Приглашаю зрителя прийти на мою выставку и предлагаю каждому самому решить, есть ли в моих работах национальный колорит или нет.