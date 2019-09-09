Стало известно, что Ирина Муромцева разводится. Ведущая Первого канала решила поставить точку в отношениях спустя шесть лет после заключения брака.

Стало известно, что Ирина Муромцева разводится. Ведущая Первого канала решила поставить точку в отношениях спустя шесть лет после заключения брака.Ирина Муромцева, известная по передаче "Доброе утро" на Первом канале, переживает кардинальные перемены в личной жизни. Эффектная брюнетка разводится с мужем, продюсером Максимом Волковым. Как стало известно, еще в начале августа 41-летняя Муромцева подала иск в судебный участок №217 Гагаринского района."Ира с Максимом действительно разводятся. Как и полагается, им дали месяц на размышление – вдруг передумают. Но все обсудив, они решили поставить в отношениях финальную точку, – рассказали в близком окружении телеведущей изданию . Репортеры связались и с самой Ириной, чтобы та прокомментировала новость. Однако ведущая оказалась немногословна. "Не готова пока обсуждать эту тему", – не пожелала распространяться о своей личной жизни Ирина Муромцева.