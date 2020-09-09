Так монументалист проявил творческую натуру на фестивале уличного искусства "Стенография".

Молодой вязниковский художник-график Кирилл Ведерников поразил екатеринбуржцев своей на сегодня самой масштабной работой. Так монументалист проявил творческую натуру на фестивале уличного искусства "Стенография"."Это был действительно вызов!" - написал мастер «ВКонтакте». На улице Красных Командиров в Екатеринбурге он разместил по-настоящему победную работу - "Гефест". Напомним, по греческой мифологии это бог огня, искусный кузнец, изобретатель, строитель и изготовитель молний Зевса. По мнению Кирилла Ведерникова, образ как никогда актуален в период коронавируса, и обозначает победу творческого акта над болезнью, унынием и таким "модным" сейчас экзистенциальным кризисом. Жителям дома работа графика понравилась, а владимирцы ждут, когда и на родной земле художника появятся его картины.- Понимаете, с человеком, с которым я вел переговоры, все встало из-за коронавируса. Вообще по сути мы планировали как бы на весну сделать этот проект. Вообще, я так понимаю, что нужно какое-то определенное финансирование, хотя речи же не идет о каких-то больших деньгах. Т.е. соответственно, если власть выше услышит. Может быть даже она выделит какие-то деньги на все это дело. Я готов. Мне хочется эту вещь сделать.монументальной уличной живописи пришел не сразу. Начинал в 2007 году, как и многие, с граффити. Сейчас же его работы можно встретить во многих городах России. Но сердце вязниковца все равно принадлежит Владимирской области.- Я учился в Суздале, служил вообще в Муроме и во Владимирском союзе я состою. Собственно, мой город он рядом с Владимиром, это Владимирская область. И по-традиции, наверное, и вообще по видению художественному я больше к Владимирской школе принадлежу. Хотя при этом же, да, я и в Москве параллельно жил, в Питере два года я прожил, в Крыму ещё прожил. Т.е. я постоянно путешествую. И мне кажется современный художник - он должен быть мобильный. Но при всем при этом я все больше и больше начинаю ценить родную землю.