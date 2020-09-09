Новый культурный зал расположился в Большом концертном зале Дома культуры города Покрова.

Завтра покровчане соберутся в Большом концертном зале Дома культуры города Покрова на торжественное открытие виртуального концертного зала на 290 мест. Он появился в городе в рамках проекта «Цифровая культура». Организаторы отмечают, что расположение на первом этаже делает его доступным и людям с ограниченными возможностями.- На создание объекта в городском Доме культуры из федерального бюджета выделено 2,5 млн рублей. На эти средства приобрели экран, проектор, акустическую систему, цифровой микшерный пульт и все необходимые коммуникации для монтажа виртуального концертного зала, – рассказала директор Департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.В Покрове, самом большом городе Петушинского района, живут 17 тыс. человек. Зал будут посещать и взрослые, и маленькие зрители. Здесь работают пять детских садов, три школы, Детская школа искусств, Центр развития творчества детей и юношества.В зале планируется проводить порядка 30-40 мероприятий в год — это будут филармонические концерты и другие трансляции, каждое из которых призвано стать заметным событием в культурной жизни города.