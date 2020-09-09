Еще столько же выпускников медицинских вузов готовятся выйти на работу.

К началу осени штаты медорганизаций Костромской области пополнились молодыми специалистами. Сорок выпускников медвузов уже вышли на работу, еще столько же готовятся приступить к своим обязанностям. Часть из них переехали в регион из других областей.- Из Крыма пришел врач-невролог, из Москвы к нам приехал сосудистый хирург, из Ярославской области к нам трудоустроился врач-хирург. Это только за последний месяц. Плюс две костромские выпускницы – патологоанатом и акушер-гинеколог, - пояснил главный врач областной клинической больницы Михаил Алексеев.Все молодые специалисты, которые трудоустраиваются в учреждения здравоохранения Костромской области, получают материальную поддержку. По инициативе губернатора Сергея Ситникова, врачам выделяют служебные квартиры или компенсируют съем жилья, помогают выплачивать ипотеку. Врачи дефицитных специальностей получают единовременные выплаты, как и специалисты, устраивающиеся на работу в сельскую местность.- Я приехала из Ставропольского края, город Георгиевск. Я уже подала документы на единовременную выплату в 500 тысяч рублей. Мне также выплачивается по 8 тысяч рублей компенсация найма жилья. Это стимулирует. Я планирую потратить денежные средства на приобретение собственной недвижимости в Костроме и остаться здесь. Для молодого специалиста, начинающего это очень здорово, что так область помогает», - рассказала начинающий врач-онколог Екатерина Азарова.