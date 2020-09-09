В первом полугодии подписаны инвестиционные соглашения на сумму более 2 млрд рублей.

Первый заместитель Губернатора Александр Ремига отметил, что, в целом, во Владимиркой области стабильная экономическая ситуация.Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, несмотря на неблагоприятные прогнозы ряда экспертов, наблюдается небольшой рост. - Общий оборот организаций составил более 659 млрд рублей – это на 2 процента больше, чем в прошлом году. Индекс промышленного производства – 109,1 процента. Объём инвестиций в основной капитал – 32 млрд рублей, в процентном соотношении 111,5 процента. Несмотря на пандемию и ограничения, которые были введены, нам удалось сохранить положительную динамику экономического развития», – рассказал вице-губернатор.- Отмечу, что губернатор в первом полугодии подписал инвестиционные соглашения на сумму более 2 млрд рублей. В этом году Владимирская область поднялась на восемь позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, составленном Агентством стратегических инициатив.В промышленном секторе реализуется 100 инвестиционных проектов,более трети из них крупные. В сельском хозяйстве действует 68 инвестиционных проектов.