Молодой человек, угрожая ножом, похитил деньги у школьницы.
2 сентября 2020 года в дневное время в ОМВД России по Вязниковскому району поступило сообщение о том, что у несовершеннолетней местной жительницы похищены деньги.
На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и наряды наружных служб, осуществляющих охрану общественного порядка.
Потерпевшая пояснила, что неизвестный молодой человек, угрожая ножом, похитил деньги и скрылся в неизвестном направлении. Школьница успела сфотографировать нападавшего.
Полицейские, изучив фото, приступили к поисками подозреваемого.
Менее, чем через час по подозрению в совершении противоправных действий сотрудники патрульно-постовой службы полиции на одной из улиц Вязников задержали 20-летнего ранее судимого молодого человека.
В содеянном злоумышленник сознался, пояснив, что деньги ему были нужны для покупки спиртного.
В настоящее время в отношении фигуранта следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.