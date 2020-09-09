Благоустройство парка ДТЮ проводится с применением интерактивного проектирования.

Напоминаем, что сейчас во Владимире создают концепцию нового парка, который должен вырасти во Владимире между Октябрьским проспектом, улицей Мира и Дворцом детского и юношеского творчества. О подробностях проекта рассказали заместитель начальника управления городскими проектами администрации города Владимира Екатерина Краскина и руководители московского архитектурного бюро «Реформа» Иван Бакушин и Антон Щукин.На площади более 25 гектаров должна быть сформирована качественно новая городская среда, причем природный ландшафт должен сохраниться, а воздействие на природу будет минимальным. Например, сохранятся участки леса, гнездовья птиц.Жителей города Владимира приглашают принять участие в разработке концепции. Во-первых, все желающие могут заполнить анкету на интернет-сайте www.parkvladimir.ru. Во-вторых, на сайте есть возможность самостоятельно спроектировать элементы паркового благоустройства и сервиса, зоны активного и спокойного отдыха на интерактивной карте паркаразработчики будут учитывать результаты интерактивного проектирования горожан в своей работе. Они обещают создать концепцию, которая сделает парк интересным и для жителей микрорайона, и для приезжающих издалека. В конце сентября они должны представить варианты функционального насыщения нового парка.