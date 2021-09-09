В России начался цифровой эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) через мобильное приложение. Эксперимент запустили МВД России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Во время эксперимента будет тестироваться мобильное приложение, в котором содержится электронная копия регистрационного документа на автомобиль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.Водители по требованию сотрудников полиции смогут предъявлять для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение свидетельства о регистрации транспортного средства и информацию о нем, — сообщили агентству.В Минцифры добавили, что СТС можно хранить в приложении Госуслуги.Авто. Оно доступно для скачивания в App Store и Google Play. Приложение будет работать в пилотном режиме до конца 2021 года.Сотрудники Госавтоинспекции будут считывать QR-код с помощью мобильных устройств с установленным сертифицированным программным обеспечением. При этом водители должны иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде. Во время проведения эксперимента изменений в закон не планируется вносить. Поэтому сотрудник Госавтоинспекции вправе требовать оригинал документа после предъявления цифровой копии.В случае успешной реализации эксперимента может быть рассмотрен вопрос о применении такого подхода для иных видов используемых водителями документов, — сказали в МВД.