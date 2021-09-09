Политолог, директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко назвал диверсию на газопроводе в Крыму самодеятельностью татарских активистов.

Политолог, директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко назвал диверсию на газопроводе в Крыму самодеятельностью татарских активистов.На этой неделе Федеральная служба безопасности заявила, что украинская разведка и организация "Меджлис крымско-татарского народа" причастны к диверсии на газопроводе в Крыму. Задержанные организаторы подрыва признались, что им обещали за работу две тысячи долларов.Сергей Белашко сомневается, что украинская разведка имеет отношение к случившемуся. Политолог предполагает, диверсия была организована любителями. Мол, это самодеятельность татарских активистов. Эксперт уверен в одном: произошедшее на газопроводе в Крыму является провокацией, которая, впрочем, никакого эффекта не дала.Белашко объяснил свои сомнения. По его словам, теракты украинской армии на полуострове, которые случались раньше, были совершенно другого уровня. "Были совсем другие люди, цели и объемы взрывчатки", – рассказал политолог, беседуя с корреспондентом "ПолитНавигатора".Вспомнив похожие случаи, эксперт предположил, что в будущем задержанных организаторов подрыва на газопроводе в Крыму помилуют или обменяют на кого-то. А поскольку исполнители диверсии не будут наказаны, это породит новые теракты, считает Белашко.Напомним,первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс ООН осудить Киев за диверсию на газопроводе. Он выразил сожаление, что западные политики не обращают внимания на "бандитские дела" Украины.