В четверг 5 сентября в Йоханнесбурге, в зале Linder Auditorium, который славится своей акустикой, впервые в ЮАР откроются Дни духовной культуры России. Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы" исполнят музыку трех важных для России композиторов - именно так сказано в афише грандиозного для континента события.

Конечно, это Петр Чайковский, чье творчество будет представлено Серенадой для струнного оркестра. Это Дмитрий Шостакович - прозвучит его Камерная симфония. И наконец, это современный композитор Кузьма Бодров, чья музыка исполняется по всему миру. В Йоханнесбурге зрители впервые услышат его "Отражения"."В основу концепции, - рассказывает Бодров, - заложено отражение темы 24-го Каприса Паганини в нескольких известнейших и мною особо любимых скрипичных концертах - Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга. Цитаты из этих концертов каждый раз по-разному переплетаются с темой Каприса".Интересно, что в "Отражениях" есть прелюдия и интерлюдия, где тема как бы призрачно звучит у альта. Солировать в этом фрагменте будет сам маэстро Башмет.В этот же день в Йоханнесбурге в храме преподобного Сергия Радонежского откроется выставка репродукций и фотографий "Новодевичий монастырь. К 500-летию основания". В трехдневной афише Дней: мастер-классы и показы фильмов знаменитой анимационной студии "Союзмультфильм", еще один концерт "Солистов Москвы". А завершится фестиваль 8 сентября концертом Московского синодального хора.