Уже сейчас есть примеры такого успешного взаимодействия. В апреле команда из Индии работала в Москве над лентой Величайший всех времен. Она стала первой иностранной картиной, съемки которой организовали благодаря киноплатформе Москино.

Правительство Москвы подписало международные меморандумы о сотрудничестве в сфере кино. Зарубежными партнерами российской столицы стали представители индустрии из Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики и Египта. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.Иностранные делегации приняли участие в Московской международной неделе кино, которая проходила с 23 по 28 августа. Они познакомились с создающейся в городе инфраструктурой, позволяющей быстро организовать и провести съемки любого формата. Гости отметили эффективность профильных сервисов, высокое качество оборудования и разнообразие площадок.Всего в рамках деловой программы столица заключила девять соглашений о сотрудничестве: четыре международных и пять внутрироссийских. Реализация кросс-национальных проектов позволит закрепить за Москвой статус одного из ключевых центров развития киноиндустрии в мире, — рассказала Наталья Сергунина.С представителями дружественных государств договорились о взаимной поддержке при создании фильмов и сериалов на отечественных и зарубежных площадках.Уже есть примеры успешного взаимодействия кинематографистов. В апреле команда из Индии работала в Москве над лентой Величайший всех времен. Она стала первым иностранным продуктом, съемки которого организовали благодаря киноплатформе Москино.