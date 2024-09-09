Выиграть эксклюзивный подарок и получить денежный бонус станет возможным с подпиской на электронную квитанцию «ЭнергосбыТ Плюс». С 1 сентября и до конца октября проходит новая акция

Выиграть эксклюзивный подарок и получить денежный бонус станет возможным с подпиской на электронную квитанцию «ЭнергосбыТ Плюс». С 1 сентября и до конца октября проходит новая акция «ЭКОномь с ЭКОсчетом». Ее участниками могут стать клиенты, которые оформят эту подписку, и два месяца будут оплачивать счета в личном кабинете с помощью системы быстрых платежей. Наталья Сенина, руководитель