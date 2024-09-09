Валерий Леонтьев совершил одну ошибку, о которой до сих пор вспоминает с сожалением.

Валерий Леонтьев совершил одну ошибку, о которой до сих пор вспоминает с сожалением.Валерий Леонтьев уже давно живет на две страны и в Россию приезжает преимущественно по работе. Хотя совсем недавно ходили слухи, что он решил закончить концертную деятельность, певец все же продолжает соглашаться на частные мероприятия.Но в пору своего творческого становления исполнитель хита " Маргарита" совершил одну серьезную ошибку, о которой не раз вспоминал с сожалением. Семейную тайну Леонтьева раскрыл Игорь Крутой. Он рассказал, что однажды исполнитель отказал в помощи своему отцу, обратившемуся к нему за помощью.Во время гастролей в дверь номера артиста постучали – на пороге стоял незнакомый мужчина, который представился его отцом."В ответ Валерий Леонтьев сказал ему что-то нелицеприятное и захлопнул перед носом дверь. А потом жалел об этом", — поделился Игорь Крутой чужой тайной в одном из ток-шоу.Кстати, поклонники до сих пор спорят, кто является отцом Леонтьева. Есть данные, что родитель певца был оленеводом и лечил животных. Но сам исполнитель не афишировал детали своего детства, даже место рождения артиста точно неизвестно.В биографии Валерия есть данные, что его предок родом из Архангельской области, а мама — украинка. Кроме позднего ребенка, коим являлся Леонтьев, родители воспитывали его старшую сестру Майю. Журналисты писали, что артист принадлежит к мансийским корням, но он сам нередко подчеркивал, что гордится русско-украинскими корнями.Поговаривали также, что "Казанову" отечественной эстрады воспитывали бабушка с дедушкой, а родители бросили его еще в детстве. Отца он так и не узнал, а мать строила свою личную жизнь. Но сестра певца эту информацию опровергла.В этом году Леонтьев отметил свое 75-летие, но шумного торжества устраивать не стал. Он приехал в Россию и провел время с родными и близкими. Именно тогда заподозрили, что карьере звезды отечественного эстрады пришел конец.