Пассажиры смогут увидеть иллюстрации к известным сочинениям Александра Пушкина, например, к Сказке о царе Салтане и Сказке о рыбаке и рыбке.

Московский метрополитен совместно с Фондом наследия русского зарубежья открыли выставку, посвященную иллюстраторам сказок Александра Пушкина. Картины созданы выдающимися художниками русского зарубежья Сергеем Соломко, Валерией Даувальдер, Иваном Билибиным и Борисом Зворыкиным.Продолжаем развивать московский транспорт как культурное пространство по поручению Сергея Собянина. Вместе с Фондом наследия русского зарубежья открыли выставку “Сказки Пушкина” в честь 225-летия со дня рождения поэта. Посетить экспозицию можно до 23 сентября в переходе между станциями метро “Динамо” и “Петровский парк”, — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Репродукции картин напоминают развороты детской книги со знаменитыми произведениями Александра Пушкина, такими как Сказка о царе Салтане, Сказка о рыбаке и рыбке и Сказка о золотом петушке.