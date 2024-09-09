Ребята побывали на экскурсии по экспозиции фестиваля Город света, а также посмотрели музыкальную программу на площадке Культурный город.

Студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского стали гостями форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в парке Зарядье. Столичный Департамент культуры подготовил для будущих артистов и режиссеров большую экскурсионную программу по столице.Лучших студентов Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, самых активных, самых ярких, тех, кто в течение года смог проявить себя, пригласили в качестве поощрения в столицу. На форуме-фестивале “Территория будущего. Москва 2030” мы увидели много замечательных проектов, светящиеся здания, восхитились и вдохновились. Эта поездка пойдет нам на пользу, — рассказала Кристина Исаева, методист концертной деятельности Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского.Ребята отметили, что напряженная ситуация, в которой они находятся с самого детства, с 2014 года, формирует сильный характер. Дети Донбасса отличаются смелыми мыслями и поступками, умеют думать о главном. В столице студенты из Луганска смогли отдохнуть в творческой атмосфере и получить новые вдохновляющие эмоции.Для студентов провели экскурсию по экспозиции фестиваля Город света. Ребятам показали, как можно взаимодействовать с интерактивными инсталляциями. Они узнали, как устроены скульптуры, в которых используется в том числе искусственный интеллект.На площадке фестиваля Культурный город гостей из Луганска ждала музыкальная программа Мелодия любви — концерт-трибьют Муслиму Магомаеву. В большом амфитеатре прозвучали его непревзойденные хиты в исполнении биг-бенда Бридж и солиста Сурена Платонова.За программой в парке Зарядье удобно следить на сайте форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 и портале площадки Культурный город.Территория будущего. Москва 2030 — это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители могут не только познакомиться с достижениями Москвы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития, понять, каким будет город в 2030 году.