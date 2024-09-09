Решение пока не вступило в законную силу.

Суд заставил чиновников снести аварийный дом в Гороховце Владимирской области. Об этом сообщает пресс-службе региональной прокуратуры. Жилье 1932 года постройки находится на улице Краснова.Последние жители съехали из дома в 2022 года, однако он так и не был демонтирован. Ограничения на вход также не были выставлены. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием снести постройку. Они были удовлетворены. Решение пока не вступило в законную силу.Напомним, ранее мы писали, что