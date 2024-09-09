Советская эпоха оставила после себя внушительное велосипедное наследие. Время, когда страна выпускала множество железных коней, стало знаковым для многих поколений.

Советская эпоха оставила после себя внушительное "велосипедное наследие". Время, когда страна выпускала множество "железных коней", стало знаковым для многих поколений.Велосипеды, такие как "Салют", "Урал" и "Кама", были не просто транспортом, а частью культуры и образа жизни. Многие из них до сих пор пылятся в гаражах, другие – в активной эксплуатации, а некоторые стали настоящими раритетами и предметами коллекционирования.Этот тест поможет вам проверить свои знания о советских велосипедах и узнать, насколько хорошо вы знакомы с их историей. Приготовьтесь к сложным вопросам и удивительным фактам.