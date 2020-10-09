Прочёсывать местность выходят 50 военнослужащих гвардейского Московско-Тартуского учебного центра.

8 октября к поискам 7-летнего Савелия Роговцева подключились военнослужащие Западного военного округа из Владимирской области. Прочёсывать местность выходят 50 военнослужащих гвардейского Московско-Тартуского учебного центра, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Напомним, что буквально вчера в поисковом отряде, который 11 сутки ищет 7-летнего Савелия Роговцева, всех неравнодушных, по мере возможности, подключиться к спасательной операции.