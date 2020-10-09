Это случится после регистрации западной вакцины от коронавируса.

Мировые цены на золото, которые переживали стремительный рост во время пандемии, могут так же стремительно рухнуть после регистрации западной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом пишет издание Прайм, ссылаясь на прогнозы аналитиков.С начала текущего года цена на золото выросла на 22 процента и превысила отметку в две тысячи долларов за унцию. Исторический рекорд по данному показателю был достигнут в августе этого года, когда стоимость драгоценного металла составляла 2089,2 доллара за унцию. Чуть позже цена золото снизились, сейчас она составляет около 1,9 тысячи долларов.В конце лета банки России сумели нарастить свои золотые запасы до рекордного за все время наблюдений показателя в 121 тонну. Это было весьма грамотным вложением с учетом цен Банка России, поскольку с приобретенных 23,3 тонны сектор заработал почти 438 миллионов рублей.В скором времени ситуация может измениться. Золото считается тихой гаванью для инвесторов, и цены на него активно росли на фоне сложной экономической ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции и дестабилизации мировой экономики. В соответствии с этим, они могут резко рухнуть после известий о том, что западные государства зарегистрировали свою вакцину от коронавируса.