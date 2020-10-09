Для лечения президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом COVID-19, будут использовать лекарство на основе крови сингапурцев. Его разработкой занялась знаменитая ..

Для лечения президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом COVID-19, будут использовать лекарство на основе крови сингапурцев. Его разработкой занялась знаменитая биотехнологическая компания Regeneron.Представители фирмы обратились в Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура с просьбой отобрать 20 вылечившихся от КОВИДа граждан. Но в центре выбрали лишь пятерых. Однако этого оказалось достаточно, чтобы создать на основе крови экспериментальный препарат с антителами к коронавирусу для лечения главы Белого дома, сообщает