В штате Колорадо спустя 15 минут после взлета из аэродрома города Теллерейд потерпел крушение легкомоторный самолет, передает телеканал . На борту находились 30-летний пилот и его 33-летняя ..

В штате Колорадо спустя 15 минут после взлета из аэродрома города Теллерейд потерпел крушение легкомоторный самолет, передает телеканал "". На борту находились 30-летний пилот и его 33-летняя супруга. Они были женаты всего четыре дня и возвращались из свадебного путешествия.