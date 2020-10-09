В штате Колорадо спустя 15 минут после взлета из аэродрома города Теллерейд потерпел крушение легкомоторный самолет, передает телеканал . На борту находились 30-летний пилот и его 33-летняя ..
<a href="https://33live.ru/novosti/09-10-2020-vlyublennye-razbilis-v-aviakatastrofe-cherez-chetyre-dnya-posle-svadby.html" target="_blank">Влюбленные разбились в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы</a> - В штате Колорадо спустя 15 минут после взлета из аэродрома города Теллерейд потерпел крушение легкомоторный самолет, передает телеканал . На борту находились 30-летний пилот и его 33-летняя ..
[url=https://33live.ru/novosti/09-10-2020-vlyublennye-razbilis-v-aviakatastrofe-cherez-chetyre-dnya-posle-svadby.html]Влюбленные разбились в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы[/url] - В штате Колорадо спустя 15 минут после взлета из аэродрома города Теллерейд потерпел крушение легкомоторный самолет, передает телеканал . На борту находились 30-летний пилот и его 33-летняя ..