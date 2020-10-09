На следующей неделе большинство комитетов нижней палаты парламента сосредоточится на рассмотрении проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На следующей неделе большинство комитетов нижней палаты парламента сосредоточится на рассмотрении проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Срок представления отзывов, замечаний и заключений на проект трехлетнего бюджета истекает 15 октября. На следующей неделе комитеты Госдумы состредоточатся на обсуждении внесенных в нижнюю палату документов, рассказал спикер Вячеслав Володин.Парламентарии рассмотрят все разделы и госпрограммы. В обсуждении будут участвовать представители профильных министерств, Счетной палаты, Центробанка, а также эксперты.В среду, 14 октября, на Охотном Ряду пройдет заседание Трехсторонней комиссии. В ее состав входят депутаты, сенаторы и представители правительства. Вместе они рассмотрят вопросы межбюджетных трансфертов и поддержки региональных бюджетов.На следующий день пройдет заседание профильного думского комитета по бюджету и налогам. Запланировано участие глав Минфина, Минэкономразвития, Центробанка и Счетной палаты. Будут рассмотрены основные параметры проекта трехлетнего бюджета. Затем каждая госпрограмма будет рассматриваться отдельно."Мы договорились с правительством, что министры будут лично представлять государственные программы по своему профилю, разъяснять, насколько обоснованы те или иные расходы, каких результатов планируется достигнуть", – рассказал Вячеслав Володин.Помимо проекта трехлетнего бюджета, парламентарии рассмотрят распределение ассигнований по федеральным адресным инвестиционным программам. Это важный механизм парламентского контроля, который дает понимание, на что и в какие регионы идут средства, как они расходуются, отметил спикер.Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Первое чтение запланировано на 29 октября.