Участница телепроекта Фабрика звезд-3 и группы Тутси Маша Вебер рассказала о жизни наследника.

Участница телепроекта "Фабрика звезд-3" и группы "Тутси" Маша Вебер рассказала о жизни наследника.Маша Вебер родила сына Оскара в 19 лет. Отцом мальчика стал Парвиз Ясинов – сын влиятельного отца-олигарха, типичный представитель золотой молодежи. Потом от Марии он ушел к экс-солистке группы t.A.T.u Юлии Волковой, которая также родила ему сына. Правда, с Юлей Волковой у Парвиза отношения продлились не больше года.Сегодня Маша растит сына самостоятельно. "Оскар – уже взрослый парень, – рассказала она корреспонденту "Дни.ру" на Международном фестивале зрительского кино "КиноБраво" в Сочи. – Он учится на первом курсе по направлению международного бизнеса в МГИМО на платном отделении".При этом звездный наследник уже подрабатывает и помогает знаменитой маме. "У него есть свой интернет-магазин, где продаются обувь и одежда, – радуется Маша. – Я и сама порой там что-то покупаю". Вообще же, по ее признанию, она любит вещи российских дизайнеров".Говоря о сыне, Вебер замечает, что сын адекватно себя оценивает. "Он понимает, что не обладает какими-то шикарными вокальными данными, поэтому и не лезет на сцену, – пояснила певица. – Зато хорошо играет на гитаре, но это просто для души, или в компании сыграть".