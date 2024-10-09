Василий Ливанов больше недели борется за жизнь.

Василий Ливанов больше недели борется за жизнь.89-летний народный артист РСФСР Василий Ливанов попал в реанимацию 29 сентября. У него диагностировали инсульт. До этого актер сетовал на одышку и периодические боли. Также у артиста были замечена слабость в конечностях и нарушение речи.Сейчас Василий Ливанов продолжает бороться за свою жизнь. Актер все еще находится в тяжелом состоянии. Кроме того, у звезды "Шерлока Холмса" было выявлено опасное поражение мозга, которое развилось на фоне недостаточного уровня кислорода в крови, сообщают СМИ, и парализовало правую часть тела.По словам медиков, последствием может стать расстройство психики и снижение памяти, умственной работоспособности. Как выяснили журналисты, несмотря на интенсивное лечение, у актера обнаружились признаки сердечной и дыхательной недостаточности – его даже подключили к аппарату искусственного дыхания. Пока улучшений в состоянии здоровья знаменитости нет, но родные Ливанова и поклонники надеются, что организм актера справится и сможет побороть недуг.Близкие артиста некоторые время опровергали информацию о госпитализации. Затем супруга Василия Ливанова сообщила, что ее муж пока не изъявляет желания делиться подробностями о своем самочувствии.Актер принял участие в 121 проекте. Кроме того, успешно пробовал себя в озвучке – его голосом говорит кот в мультфильме "Котенок по имени Гав". За самую свою знаменитую роль Шерлока Холмса он стал обладателем ордена Британского королевства.