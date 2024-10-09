Алсу полностью посвятила себя карьере.

Алсу полностью посвятила себя карьере.В конце августа певица Алсу развелась со своим мужем Яном Абрамовым. Этот развод стал самой горячо обсуждаемой темой этим летом, Поклонники Алсу сразу отметили, что их кумир не особенно переживает по этому поводу, а с каждым днем становится краше и улыбается все шире.Серии сторис, которые постоянно публикует Алсу, тоже говорят о том, что певица наслаждается жизнью и успешно строит карьеру. А на одном из последних видео она даже принялась кружиться в танце и рассказала о своей несбыточной мечте. Оказалось, солистка мечтала стать балериной, но ее желанию не суждено было осуществиться.Поклонники заметили, что если бы Алсу все-таки ушла в балет, то мир не познал бы столь талантливой певицы. Хотя они уверены, что и там артистка смогла бы проявить себя во всей красе.Алсу готовится к концертам, которые состоятся уже совсем скоро. Она постоянно репетирует и все время занята творческим процессом. В ее блоге сложно найти публикации на личную тему, но исполнительница хита "Зима" ежедневно показывает рабочий процесс.Критики и продюсеры сходятся во мнении, что у Алсу сейчас есть все шансы покорить олимп российской эстрады, поскольку для этого она обладает всеми данными – отличный вокал, прекрасная внешность, молодость и обеспеченность.