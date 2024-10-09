Приготовление пищи на природе имеет свои особенности и отличия от домашней кухни.
Приготовление пищи на природе имеет свои особенности и отличия от домашней кухни.
Плов на природе – это отличный способ разнообразить свой отдых и порадовать близких вкусным блюдом. Вот рецепт плова на костре:
Ингредиенты
Рис – 500 г
Мясо (баранина, говядина или курица) – 500 г
Морковь – 2-3 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Чеснок – 1 головка
Зира – 1 ч. ложка
Барбарис – 1 ст. ложка
Соль – по вкусу
Масло растительное – для жарки
Вода – примерно 1 литр
Приготовление
Мясо нарежьте небольшими кусочками.
Лук и морковь нарежьте полукольцами.
Разожгите костер и дождитесь пока угли станут красными.
На раскаленные угли поставьте казан или большую кастрюлю с толстыми стенками.
Когда казан нагреется, добавьте немного масла и начните жарить мясо. Жарить до золотистой корочки.
Добавьте лук и морковь, продолжайте жарить, периодически помешивая.
Когда лук станет прозрачным, добавьте зиру и барбарис, перемешайте.
Затем добавьте рис, разровняйте поверхность и аккуратно залейте воду так, чтобы она покрывала рис примерно на 1 см.
Добавьте целую головку чеснока и посолите по вкусу.
Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума и накройте казан крышкой.
Готовьте плов на слабом огне примерно 20-30 минут, пока вся вода не испарится и рис не станет мягким.
Снимите казан с огня и дайте плову постоять под крышкой еще 10-15 минут.
Ваш плов на природе готов! Подавайте его горячим, украсив свежей зеленью.
Приготовление пищи на природе может быть увлекательным и творческим процессом, который позволяет насладиться природой и свежим воздухом, а также создать незабываемые гастрономические впечатления.