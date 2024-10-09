Дарья Полищук, корреспондент 6 канала Часто жители многоэтажных домов даже не знают, какие организации есть у них на 1 этаже. Давайте посмотрим, что интересного есть в ЖК «Факел». В салоне My Joy

Дарья Полищук, корреспондент 6 канала Часто жители многоэтажных домов даже не знают, какие организации есть у них на 1 этаже. Давайте посмотрим, что интересного есть в ЖК «Факел». В салоне My Joy представительниц прекрасного пола ждет полное преображение, бьюти-центр оказывает услуги по маникюру и педикюру, наращиванию и ламинированию ресниц, а также по оформлению бровей. В