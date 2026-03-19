Губернатор Александр Авдеев подписал указ о награждении троих жителей региона за их выдающиеся профессиональные достижения. Почетные знаки и медали присуждены за многолетний

Губернатор Александр Авдеев подписал указ о награждении троих жителей региона за их выдающиеся профессиональные достижения. Почетные знаки и медали присуждены за многолетний добросовестный труд в сферах культуры, искусства и педагогики. Об этом поделились в правительстве области. «Знак великого князя Андрея Боголюбского» за развитие искусства получили художник-декоратор Владимирского областного театра кукол Светлана Королёва и главный научный