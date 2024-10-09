Вспомните, что означали эти слова во времена СССР.

Вспомните, что означали эти слова во времена СССР.В Советском Союзе, как и в любой другой стране, существовал свой специфический сленг. Он формировался под влиянием множества факторов, таких как социальное положение, профессия, возраст и даже географическое положение.Сленговые выражения могли использоваться для обозначения различных понятий и объектов, например, "колеса" вместо автомобиля, "хата" вместо дома, "фонарь" вместо телефона. Существовали также специфические термины для определенных профессий и социальных групп, например, "абитура" для выпускников школ, "бухой" для пьяного человека, "фанера" для дешевой музыки.А сможете ли вы вспомнить, что означали слова, представленные в нашем тесте?ВОПРОСЫ1. КлевыйА. ХорошийБ. УдачливыйВ. Что-то на рыбацком2. БлюдцеА. Маленькая тарелочкаБ. Модный значокВ. 5-копеечная монета3. КотлыА. КроссовкиБ. Часы наручныеВ. Джинсы4. ХаерА. ПрическаБ. ГрубиянВ. Старший друг5. ЗыритьА. БоятьсяБ. СмотретьВ. Общаться6. ПолисА. ВодкаБ. ПропускВ. Милиция7. СтилятьА. ТанцеватьБ. Модно одеватьсяВ. Просить прикуритьОТВЕТЫ1. А. Хороший2. Б. Модный значок3. Б. Часы наручные4. А. Прическа5. Б. Смотреть6. В. Милиция7. А. Танцевать