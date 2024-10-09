Сергей Дворцов поделился интересной информацией. Музыкальный продюсер и шоумен рассказал о гонорарах и характере известного певца Александра Серова.

Сергей Дворцов поделился интересной информацией. Музыкальный продюсер и шоумен рассказал о гонорарах и характере известного певца Александра Серова.Специалист отметил, что стоимость выступления артиста варьируется от 200 до 500 тысяч рублей, в зависимости от места проведения концерта. В Москве гонорар может достигать максимальной отметки, тогда как в регионах цифры могут быть иными.Дворцов также прокомментировал личные качества Серова, подчеркнув, что он обладает довольно вспыльчивым характером. "Александр — человек творческий, а такие натуры часто бывают эмоциональными", — отметил продюсер. Он добавил, что несмотря на вспыльчивость, Серов всегда открыт для общения и лоялен к своим коллегам. "Конечно, у него бывают конфликты, но это не значит, что он скандалист", — пояснил Дворцов.Что касается райдера певца, то он стандартен для многих артистов: трансфер, холодные и горячие закуски, а также алкогольные напитки — коньяк и виски. Это говорит о том, что Серов предпочитает комфортные условия во время своих выступлений.Недавно певец привлек внимание публики своим выступлением в Кремле, где произошли несколько курьезных моментов. Во время концерта он чуть не упал со стула, что вызвало смех у зрителей. Кроме того, одна из поклонниц попыталась поцеловать его руки, на что Серов отреагировал с удивлением и попросил её не делать этого. Эти инциденты лишь подчеркивают его эмоциональность и спонтанность.