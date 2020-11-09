Белорусский лидер надеялись и верили в победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Но, судя по всему, они ошибались.

Белорусский лидер надеялись и верили в победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Но, судя по всему, они ошибались.Выступая с речью после открытия Белорусской АЭС в Островце, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал итоги президентской гонки в Соединённых Штатах "издевательством над демократией" и "позорищем". Лукашенко указывал на махинации и фальсификации, в которых пока ещё президент США Дональд Трамп обвинял своего соперника Джо Байдена.Батька обратил внимание, что несмотря на эти нарушения, никто из западных держав не потребует от Вашингтона провести повторные выборы. В то время как все они призывали к этому руководство Белоруссии.Комментируя эти заявления, бывший высокопоставленный белорусский чиновник Анатолий Котов искромётно поиронизировал над ситуацией. Он отметил, что Александр Лукашенко и белорусская власть опростоволосились, уверенно проча Трампу победу на выборах. Котов намекнул, что в Минске попросту не ожидали такого поворота событий и, в отличии от России, не подготовили план действий в случае победы демократа Байдена.Политик шутливо отметил, что от США действительно не потребуют перевыборов, потому что избирательный процесс в Белоруссии и Соединённых Штатах кардинально разнились. По словам Котова, в Америке действительно считали голоса и позволяли гражданам голосовать по почте из-за коронавируса COVID-19. А предварительно проигравший действующий президент страны намерен оспорить результаты выборов в судах, а не сажать соперников за решётку, как в Белоруссии.Кроме того, специалист обратил внимание, что Александр Лукашенко сам себя загнал в угол, поскольку теперь не может ни поздравить Джо Байдена и республиканцев с победой, ни отказаться от поздравлений, поскольку США – ведущая держава мира. Но политик уверен, что Лукашенко все же придётся сделать это, тем самым "признав шизофрению на весь мир".