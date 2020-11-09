Это позволит избежать рисков заразиться.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует абонентам перейти на онлайн-оплату услуг.Если зарегистрироваться на сайте коммунальной компании, то в личном кабинете станут доступны , передача показаний счётчиков, расчёт за потребление, а также консультация специалиста.Расплатиться можно и не регистрируясь на портале ресурсоснабжающей компании – через «Онлайн оплата без регистрации».Для обратной связи можно воспользоваться электронной почтой: .Напомним, что офисы работают по трём адресам: улица Верхняя Дуброва, дом 26 Г; улица Мира, дом 61 А; улица Юбилейная, дом 15.Отделение компании на улице Чайковского временно закрыто.