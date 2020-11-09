Московский врач Виктор Аносов признался журналистам, что у больных коронавирусом COVID-19 людей часто возникают тромбы. Из-за этого в больницах каждый день проводят ампутацию конечностей таким ..

Московский врач Виктор Аносов признался журналистам, что у больных коронавирусом COVID-19 людей часто возникают тромбы. Из-за этого в больницах каждый день проводят ампутацию конечностей таким пациентам.Аносов обратил внимание, что тромбоз возникает у большинства зараженных. При этом если тромбы образуются в голове – происходит инсульт, а если в сердце инфаркт. Поэтому ампутация – далеко не самый худший исход лечения, передает