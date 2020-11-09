Выходной в обычной семье. Сынок подходит к папе и спрашивает:
- Пап, а что такое виртуально и что такое реально?
Отец, почесав репу:
- Ну, сынок, так просто я тебе не объясню... Надо на примере.
Отец собирает всех членов семьи (дочку, жену и своих родителей) и начинает их спрашивать:
- Дочка! Ты бы переспала с негром?
- Да ты, что, папа, нет конечно!
- А за миллион долларов?
- По-любому!
- Та-ак, жена, а ты бы переспала с негром?
- Сынок, ты что? Нет и еще раз нет!
- А за миллион долларов?
- Да.
- Мама, а ты?
- Сынок, как тебе не стыдно такое спрашивать. Нет!
- А за миллион долларов?
- Ну, переспала бы...
- Отец, а ты бы переспал с негром?
- Сын! И это ты спрашиваешь меня, седого человека? Нет, за кого ты меня принимаешь?
- А за миллион долларов?
- Э-э-э...
еще анекдот!