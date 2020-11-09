При демократе Джо Байдене противостояние США и Китая отойдет на второй план, считает политолог Николай Злобин. По его мнению, Вашингтон активизирует давление на Москву.

При демократе Джо Байдене противостояние США и Китая отойдет на второй план, считает политолог Николай Злобин. По его мнению, Вашингтон активизирует давление на Москву.Эксперт напомнил о словах Байдена о том, что главным врагом США является Россия, а не Китай. Кроме того, ближайшим соратником политика является бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, известная своим критическим отношением к Москве, отметил политолог.Злобин делает вывод: основным внешнеполитическим соперником Соединенных Штатов в ближайшие четыре года станет Россия. По его мнению, Вашингтон активизирует риторику о нарушении Москвой прав человека.Политолог также призвал не забывать, что при Бараке Обаме Джо Байден отвечал за украинское направление. "Чего-то позитивного в отношениях с Россией ждать не стоит", – приводит мнение эксперта газета "Известия".Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Согласно предварительным данным, Джо Байден получил 290 голосов.7 ноября представитель Демократической партии объявил о своей победе. Он призвал американцев объединиться и отметил, что прошедшие президентские выборы в США стали рекордными по числу проголосовавших.America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.I will keep the faith that you have placed in me.— Joe Biden (@JoeBiden)У Дональда Трампа другое мнение. Он называет себя победителем и обвиняет демократов в фальсификациях при подсчете голосов.Глава Белого дома требует пересчитать голоса в ряде ключевых штатах – Джорджии, Пенсильвании, Северной Каролине. По словам президента, за него проголосовали более 70 миллионов американцев.