Исполнявший обязанности главы Департамента цифрового развития Михаил Клименко продолжит государственную службу в должности заместителя директора этого ведомства.

Исполнявший обязанности главы Департамента цифрового развития Михаил Клименко продолжит государственную службу в должности заместителя директора этого ведомства.В таком же статусе продолжит работу и Павел Шуба.Новый директор - Орлов -родился во Владимире в 1971 году. Закончил Владимирский политехнический институт по специальности «радиотехника».Трудовую деятельность начал в 1994 году инженером участка Телеграфно-телефонной станции АО «Электросеть» во Владимире. Впоследствии работал на руководящих должностях в компаниях «Владимир Телесервис», «Вымпел-Коммуникации», «Теле2» и «Почта России».