19 добровольцев из Владимирской области отправилась в учебные подразделения Министерства...

19 добровольцев из Владимирской области отправилась в учебные подразделения Министерства обороныСегодня новая группа наших земляков-добровольцев, 19 человек отправилась в учебные подразделения Министерства обороны. Торжественная отправка контрактников по традиции прошла в Доме культуры молодёжи Владимира.С напутствиями к военнослужащим обратились представители областного военкомата, ветеран военно-морского флота, контр-адмирал Геннадий Жерин. Бойцов ждали творческие подарки от певца Олега Завазальского и юнармейцев школы № 2. Завершилась отправка общей молитвой о воинах. Священник Свято-Казанского храма областного центра отец Алексей Горев обратился к добровольцам с духовным наставлением. Как говорят сами бойцы, желание присоединиться к СВОим- для каждого из них- осознанный выбор.Илья, доброволец:- Во-первых, наверное, больше на защиту Родины. Во-вторых, у меня там очень много друзей, одноклассников, может, как это это мотивирует.