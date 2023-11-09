Убийство случилось в июле в микрорайоне Коммунар. 29-летняя женщина пришла к родителям мужа, чтобы попросить у них денег. Между обвиняемой и ее свекром произошел конфликт. Тогда женщина взяла

Убийство случилось в июле в микрорайоне Коммунар. 29-летняя женщина пришла к родителям мужа, чтобы попросить у них денег. Между обвиняемой и ее свекром произошел конфликт. Тогда женщина взяла нож и вонзила его в 62-летнего потерпевшего, тот скончался на месте. В это время свекровь, которая находилась в квартире, побежала к соседям. Люди вызвали скорую и полицию.