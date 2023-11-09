С начала этого года сотрудники Владимирской облветлаборатории провели 38 027 исследований, чтобы в случае чего вовремя выявить бруцеллез. Опасное инфекционное заболевание передается от

С начала этого года сотрудники Владимирской облветлаборатории провели 38 027 исследований, чтобы в случае чего вовремя выявить бруцеллез. Опасное инфекционное заболевание передается от животных человеку. Но случаев бруцеллеза в регионе не оказалось. Об этом сообщили в пресс-службе Инспекции госнадзора в области обращения с животными и ветеринарии. Бруцеллез – инфекционная, хронически протекающая болезнь животных, характеризующаяся множественным