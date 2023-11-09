Кто возглавит древний Суздаль? Кто возглавит древний Суздаль? Уже завтра решение о назначении...

Кто возглавит древний Суздаль?Кто возглавит древний Суздаль? Уже завтра решение о назначении главы администрации города-музея примет суздальский совет народных депутатов.Приём документов для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Суздаля завершён. В конкурсную комиссию поступили документы от двух кандидатов. Это Алиса Бирюкова- директор государственного исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" - прежде она много лет курировала сферу культуры Владимирской области, возглавляла департамент культуры. Второй кандидат- Татьяна Михайлова, начальник юридического отдела администрации Суздаля.Как сообщили "Вестям", на заседание конкурсная комиссия и горсовет соберутся в эту пятницу, в 10 утра. Все подробности- в выпусках "Вестей".