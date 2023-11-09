Место кондуктора не занимать: зампредседателя Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов...

"Место кондуктора не занимать": зампредседателя Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов рассказал, насколько "уместны" такие таблички в салонах пассажирского транспорта"Место кондуктора не занимать" - насколько "уместны" такие таблички в салонах пассажирского транспорта? Владимирцев вконец рассорил житейский вопрос.В паблике "Подслушано Владимир" горячо обсуждают видео перепалки пассажира и кондуктора 21-ого автобуса. Мужчина занял "служебное сиденье", подмяв под себя куртку сотрудницы автобусного парка. На требования кондуктора встать, равно как и на замечания других пассажиров не реагировал. И по существу был прав. Точку в многолетнем споре в интервью "Вестям" поставил зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов. Свое место в автобусе есть только у водителя. Для кондуктора оно законом не предусмотрено.Илья Зотов, зампредседателя Общественного совета при Министерстве транспорта РФ:- Законодательством, которое регулирует работу кондукторов транспортных предприятий и пассажирские перевозки, не закреплено отдельного места за кондуктором во время следования транспортного средства, если речь идет про городские перевозки. Между тем возникает большое количество конфликтов, когда кондуктор занимает свое место, либо оставляет свои вещи. С точки зрения закона это не совсем правильно, поскольку именно пассажир, оплативший свой проезд, должен занимать то место, которое они пожелают. Если это место свободно, конечно. Стоит отметить тот факт, и это очень важно, что кондуктор проделывает очень большую работу в течение суток, по сути все время находится на ногах, и с точки зрения социальной справедливости было бы, наверное, правильно закрепить за кондуктором подобное место, но, между тем, в настоящее время в законодательстве данное правовое определение отсутствует. И в этой связи пассажиры в случае занятия места кондуктором могут обращаться в транспортные предприятия с соответствующими обращениями, жалобами.