ПРЯМОЙ ЭФИР: в программе Ваше право. Актуальносе о ежегодной уплате налогов. Первое декабря не...

ПРЯМОЙ ЭФИР: в программе "Ваше право. Актуально"се о ежегодной уплате налогов.Первое декабря не только день наступления календарной зимы, но и день, когда заканчивается срок уплаты имущественных налогов.В студии "Радио России" в программе "Ваше право. Актуально" 10 ноября в 7 часов 20 минут Светлана Шикова, начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложенияимущества и Елена Молева, начальник отдела оказания государственных услуг УФНС России по Владимирской области расскажут все об имущественных налогах для граждан.Телефон прямого эфира 35-31-33.