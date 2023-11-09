По данным на 02:47 мск, стоимость биткойна росла на 1,73%, а к 02:51 мск показатель замедлил рост и находился на уровне $35,758 тыс.

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась выше $36 тыс. впервые с 6 мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.Так, по данным на 02:47 мск, стоимость биткойна росла на 1,73%, до $36,031 тыс. К 02:51 мск показатель замедлил рост. Он находился на уровне $35,758 тыс. (+0,98%).В последний раз стоимость биткойна превышала $36 тыс. 6 мая 2022 года.Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".